Suomi haluaa tehostaa ilmatorjuntaa korkealla

18.1. 8:15

Ilmatorjunta Yli 10 kilometrissä torjunta on tällä hetkellä Hornet-hävittäjien vastuulla.

Suomi on hankkimassa nykyistä korkeammalle yltäviä ilmatorjuntaohjuksia. Varsinaisia tarjouspyyntöjä edeltävien tietopyyntöjen on tiettävästi määrä lähteä valmistajille lähiaikoina.



Tavoitteena hankkeella on vahvistaa ilmatorjuntaa korkealla yli kymmenen kilometrin korkeudessa. Venäläisten Buk-ohjusten poistuttua käytöstä Suomen ilmatorjunnasta näissä korkeuksissa ovat vastanneet Hornet-hävittäjät ilmataisteluohjuksineen.



Hornetien siivissä on muun muassa Amraam-ohjuksia, eli samoja, joita Puolustusvoimilla on tällä hetkellä maan kamaralla Nasams-järjestelmässä. Uudet korkeammalle yltävät ohjukset pyrittäneen nivomaan osaksi samaa norjalais-amerikkalaista järjestelmää.



Uusien ohjusten on tarkoitus täydentää korkeimmillaan noin 15 kilometrissä lentävien Hornetien torjuntakykyä. Pääasiallisena kohteena ovat vastustajan koneet ja risteilyohjukset, eivät ballistiset ohjukset, kuten Venäjän paljon puhutut lyhyen kantaman Iskanderit. Ballististen ohjusten tehokas ja laajamittainen torjunta edellyttäisi torjuntaohjusten lisäksi kunnollista ennakkovaroitus- ja seurantajärjestelmää.