Puolustusministeri Niinistö: Jalkaväkimiinoja korvaava ase valmiina toivottavasti vuoden kuluessa – ”Hyvältä vaikuttaa”

Puolustusministeri Niinistö: Jalkaväkimiinoja korvaava ase valmiina toivottavasti vuoden kuluessa – ”Hyvältä v

Puolustusministeri

Uudella aseella on tarkoitus pysäyttää myös ajoneuvoja

Niinistö: Toivottavasti pääsemme tiedottamaan asiasta vielä tänä vuonna

Jussi Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=jussi+niinisto (sin) toivoo, että jalkaväkimiinat osin korvaavan uuden puolustusjärjestelmän prototyyppi olisi valmis vuoden kuluessa. Suomessa on jo muutaman vuoden ajan kehitelty asejärjestelmää, joka toisi miinojen kieltämisen myötä poistunutta pelotevaikutusta rajoille.Niinistö sanoo, että tuotekonsepti on hyvässä vaiheessa, ja sitä parhaillaan testataan.– Toivottavasti tämän vuoden aikana saadaan prototyyppi valmiiksi.IS:n tietojen mukaan uusi asejärjestelmä tarkoittaa etälaukaistavia räjähteitä, joita aseteltaisiin maastoon miinojen tavoin. Etähallittavia laukaisukenttiä voitaisiin valvoa esimerkiksi lennokeilla tai muin keinoin, ja sotilaat laukaisisivat panoksia tarvittaessa reaaliaikaisen videokuvan perusteella.– Olen saanut seurata testejä, ja hyvältä vaikuttaa. Aluevaikutus on hyvä ja läpäisykykyä löytyy, puolustusministeri sanoo IS:lle.Puolustusministeri tarkoittaa läpäisykyvyllä sitä, että räjähteillä voidaan vaikuttaa henkilöiden lisäksi myös ajoneuvojen etenemiseen.– Erilaisia variantteja räjähteistä on tekeillä. Tarkoitus on pystyä vaikuttamaan vihollisen sotilaisiin ja ajoneuvoihin. Mutta en mene sen enempää yksityiskohtiin.presidentti Sauli Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinisto kertoi maanantaina Ylen presidenttiehdokastentissä, että jalkaväkimiinat kieltäneen Ottawan sopimuksen aiheuttamaa aukkoa on jo paikattu korvaavalla aseella. Presidentti puhui ”hyppykaverista”.Jussi Niinistö puhuu mieluummin hyppypanoksesta. Sillä hän tarkoittaa nyt kehitteillä olevaa etälaukaistavaa räjähdettä, joka laukaistaessa nousee ilmaan ja ”vaikuttaa ylhäältä alaspäin”.– Räjähteessä käytetään volframi- tai teräskuulia, joilla on hyvä läpäisykyky.Puolustusministeri muistuttaa, että vaikka uuden puolustusaseen testeissä on saatu lupaavia tuloksia, on vielä pitkä matka siihen, että ase hyväksyttäisiin Suomen puolustusvoimien sotavarusteeksi.– Toivottavasti pääsemme vielä tänä vuonna tiedottamaan asiasta yksityiskohtaisemmin.

Milloin tällainen etähallittava laukaisukenttä voisi olla käytössä puolustusvoimissa?





– On liian aikaista antaa tarkempaa arviota. Testausvaiheessa voi tulla mutkia matkaan – tai sitten keksitäänkin muita osa-alueita, joita halutaan edistää.– Lähtökohta on, että tällaista puolustus­materiaalia on syytä testata eri olosuhteissa ja ratkaisun pitää olla yksinkertainen, että se on toimiva sotavaruste.

Puhutaanko siis vuosista, että järjestelmä olisi käytössä?

– Puhutaan vuodesta tai vuosista.

Kuinka hyvin tämä uusi järjestelmä paikkaisi jalkaväkimiinojen poistumisesta aiheutunutta pelotevaikutusta?

– Lähtökohta on, että järjestelmä tulee paikkamaan alue- ja pelotevaikutusta. Aluevaikutusta on pystytty aika hyvin korvaamaan jo hankituilla lennokeilla, pimeänäkölaitteilla, viuhkapanoksilla ja raketinheittimillä. Miinakauhua, eli pelotevaikutusta on tarkoitus lisätä tällä järjestelmällä.

Kuinka lähelle jalkaväkimiinojen pelotevaikutusta tällä uudella, testeissä olevalla järjestelmällä päästään?

– Sitä pitäisi kysyä aikanaan vihulaiselta. Tosin, toivottavasti sellaista tilannetta ei ikinä tule. Kyllä Suomen puolustus saa tästä lisää uskottavuutta, ja kynnys hyökätä Suomeen kasvaa, jos tämä projekti saadaan maaliin.

Kuinka todennäköisesti tämä projekti saadaan maaliin?

”Hinta, joka Ottawan sopimuksesta pitää maksaa”

Jalkaväkimiinat olivat kotimaisia, halpoja, eikä niistä ollut vaaraa muille kuin vihollisille.

Asiantuntija: Suomen sääolot haastavat etähallittavan järjestelmän

Hyppymiina on huomattavasti paljon maassa räjähtävää miinaa tehokkaampi.

Etähallittavassa järjestelmässä on kysymysmerkkejä