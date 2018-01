Kotimaa

Sisällissota repi Pekka Haaviston suvun kahtia: ”Meillä tämä oli veljessota ihan konkreettisesti”





Tampereen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Katsoessa niitä maalauksia mietin aina sitä siviiliväestöä, joka siellä on ollut ja odottanut vain, mihin sotatoimet päättyvät.





Haavisto





Tampereen





Hänellä oli filosofia, jonka mukaan kaikkia ihmisiä tuli auttaa hädässä.





Tästä

Kaikissa taloissa tiedettiin ja taidetaan tietää edelleenkin, kuka oli punaisten ja kuka valkoisten puolella.