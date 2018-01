Kotimaa

Bisquitin kolumni: Nilsiä ajassa

historiallisista yhteyksistä on kuitenkin riittävän hyvin pääteltävissä, ettei silloinen pikkutyttö ollut ehtinyt täyttää vielä edes kolmatta ikävuottaan, kun Neuvostoliitto oli jo ehtinyt aloittaa itseään pienempään Suomeen kohdistuneen sovinistisen ja väkivaltaisen häirintänsä. #natoomuistaa, että aika oli kuvatun ahdistelun tapahtumahetkellä tyystin toinen.Sanaa sovinismi käytettiin vielä tuolloin sen alkuperäisessä ja pilaamattomassa, puhtaasti kiihkokansallisessa merkityksessä. #natoosovinistisella tavalla käyttäytyvien maiden ryhmä on tänäkin päivänä valitettavan laaja ja suurelta osin jopa sama.Ahdistelijoilla on yleisenä tapana selittää ja vierittää syy sattuneesta toiselle osapuolelle.Ei tuolloin ja vielä vähemmän tänä päivänä on syytä ajatella, että uhriksi joutuminen olisi ahdistellun oma vika. #natoonoinhan sovinisti on muun muassa Mainilan laukausten päivistä tahtonut uhrin ajattelevan.Totuuden myöntämisen sijaan ahdistelija tarjoaa vuosikymmenestä toiseen vilpittömällä lavrovinnaamalla selityksiä, jotka on helppo tunnistaa vaihtoehtoisiksi faktoiksi. #natoosuomalaisten ottaa vastaavasti käyttöön vaihtokelpoinen fakta?Esimerkiksi että Mainilan aloittaja vaihdetaan faktaan yksi vaihtokelpoinen vastaa suhteessa kymmentä vaihtoehtoista, virhemarginaali kymmenen suuntaansa, mieluiten siihen toiseen. #natooon kutsu ja vetoomus suomalaisten someaktiivien parhaimmistolle:Jos kaikki tuonkaltaisen väkivaltaisen ahdistelun ja sovinistisen häirinnän ehdottomasti tuomitsevat Twitter-Jugendin jäsenet kirjoittaisivat jokainen statukseensa ”#natoo”, johan alkaisi Lyyti päivittämään! #natooaika päästä irti ja luopua haitallisesta ja utopistisesta uskomuspolitiikasta!Kansallisten intressien näkökulmasta Nato-optio on pelkkää itsenäisyyden lumehoitoa, geopoliitikkojen hopeavettä! #natoouutta ja ennakkoluulotonta turvallisuuspoliittista ajattelua.Millaista turvallisuuspolitiikkaa me siis tarvitsemme?Vastaus on lopulta hyvin yksinkertainen: Tarvitsemme thorvaldsisuuspolitiikkaa! #natoo