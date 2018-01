Kotimaa

Kaksi kirkon vaikuttajaa syyttää Johanna Korhosta ajojahdista – hylkäsivät yhteisen liikkeen

Hiippakuntavaltuusto täysin pimennossa

Päätavoitteena on ollut tuottaa mahdollisimman paljon vahinkoa, eikä ensisijaisesti selvittää asiaa

Professori penää vastuunkantoa somekuohuun

Korhonen teilasi jo aiemmin väitteet mustanmaalauksesta