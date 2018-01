Kotimaa

Lääkäriä syytetään kahden henkilön seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Yli 60-vuotiasta mieslääkäriä syytettään kahdesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä Etelä-Savon käräjäoikeudessa Mikkelissä. Lisäksi lääkärille on luettu syytteet myös kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.Maanantaina alkanut oikeuskäsittely ja sen kaikki asiakirjat on määrätty salaisiksi. Jutun käsittelyyn on varattu kolme istuntopäivää.Lääkäri on myös yksityinen elinkeinonharjoittaja. Sen paremmin syyttäjä kuin käräjäoikeuskaan eivät käsittelyn keskeneräisyyden ja salaisuuden vuoksi kerro sitä, liittyykö epäily seksuaalisesta hyväksikäytöstä lääkärintoimen harjoittamiseen ja ovatko asianomistajat mahdollisesti lääkärin potilaita.Salassa pidettävä on myös tieto siitä, ovatko epäillyt rikokset tapahtuneet yksityistoimessa vai julkisessa terveydenhuollossa. Asianomistajia jutussa on kaksi. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pienellä paikkakunnalla Etelä-Savossa.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran rekisteritietojen mukaan lääkärin toimintaoikeuksia ei ole rajoitettu.Käräjäoikeus käsittelee syytteitä yhden ammattituomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanolla vielä tänään ja huomenna keskiviikkona. Jutun ratkaisu annetaan kansliapäätöksenä myöhemmin. Oikeus harkitsee päätöstä antaessaan myös sen julkisuuden laajuudesta.