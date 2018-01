Kotimaa

Syytös: Laura Huhtasaari plagioi osia gradustaan – yliopisto tutkii väitettä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Selvitys vain blogiväitteiden takia

Jyväskylän yliopisto tutkii väitettä, jonka mukaan perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Laura Huhtasaaren gradu olisi osin plagioitu. Yliopisto selvittää, onko opinnäytetyöstä syytä käynnistää esiselvitys, jolla kartoitettaisiin mahdollisia tutkintaeettisiä ongelmia. Esiselvitys alkaa, jos löytyy riittävästi epäilyksiä vilpistä, sanoo Jyväskylän yliopiston johtava lakimies Sanna Anttilainen STT:lle.Plagiointisyytöksen esitti blogissaan liberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen. Blogissaan hän esittelee lyhyitä tekstikatkelmia, jotka Huhtasaari näyttää hänen mukaansa kopioineen suoraan muista lähteistä.Huhtasaari tviittaa, ettei plagiointisyytökselle ole mitään pohjaa.– Puhuin tänään puhelimessa henkilön kanssa, joka on ohjannut useita pro gradu -tutkielmia. Hän sanoi minulle, että plagiointisyytteellä ei ole mitään pohjaa. Rikoksesta syyttäminen sen sijaan on vakava asia, Huhtasaari kirjoittaa blogissaan.Perussuomalaisten puoluelehti Suomen Uutiset tyrmäsi syytöksen jo aiemmin. Lehden mukaan gradussa on käytetty lähteitä asianmukaisesti.Jyväskylän yliopiston lakimies Anttilainen kertoo, että selvitys käynnistettiin pelkästään Tiaisen blogissa esitettyjen väitteiden takia.– Ei ole tiedossa, että olisi muita syitä epäillä (plagiointia), Anttilainen painottaa.Yliopisto korostaa viestissään STT:lle, että se on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan periaatteita ja prosesseja.Anttilainen kertoo, että asia on tärkeysjärjestyksessä korkealla. Viikon kuluessa tehtäneen päätös, käynnistetäänkö esiselvitys vai ei.Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona.Huhtasaari teki opinnäytetyönsä vuonna 2003 Kokkolan yliopistokeskuksessa, jonka toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto.