Kotimaa

Poutainen pakkassää jatkuu lähipäivät

Sää on poutaista ja aamulla enimmäkseen pilvistä. Päivän kuluessa pilvisyys vähenee etelästä alkaen.Länsi-Lapissa voi sadella vähän kevyttä pakkaslunta.Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista.Pakkasta on etelärannikolla 2 – 5 astetta, muualla maassa 5 – 10 astetta, itärajalla sekä maan pohjoisosassa paikoin yli 10 astetta.Keskiviikkona sää pilvistyy, mutta on enimmäkseen poutaista. Kevyttä pakkaslunta voi paikoin sadella. Iltaa kohti lumisateet vähitellen yleistyvät ja runsastuvat maan eteläosassa.Kaakkoistuuli on kohtalaista.Pakkasta on 5 – 10 astetta, Koillismaalla sekä Lapissa 10 - 20 astetta.Torstaina Suomi kuuluu matalapaineeseen.Sää on pilvistä ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa tulee lumisateita. Lunta tulee hieman myös pohjoisessa.Itään kääntyä tuuli on kohtalaista.Pakkasta on maan etelä- ja länsiosassa 0 – 5 astetta, idässä sekä Oulun seudulla 5 – 10 astetta, Koillismaalla ja Lapissa 10 - 20 astetta.