Kotimaa

Iäkäs mies käytti 6–8 vuotiaita sukulaistyttöjään seksuaalisesti hyväksi – teot jatkuivat 2,5 vuotta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sukulaistyttöjä seksuaalisesti hyväksikäyttänyt 67-vuotias mies on tuomittu kahden vuoden kahden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.Toisen tytön kanssa mies oli sukupuoliyhteydessä sormin sekä suullaan. Tämän rikoksen oikeus katsoi törkeäksi lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Teko tapahtui vuonna 2011.Toista tyttöä mies kosketteli sukupuolielinten alueelta vaatteiden päältä ja läpsi tätä takapuoleen. Tämä hyväksikäyttö oli jatkunut vuodesta 2013 kaksi ja puoli vuotta. Tuomio tuli lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Lapset olivat tekohetkellä 6–8 -vuotiaita. Molemmat olivat hyväksikäyttäjän biologisia sukulaisia, jota kohtaan he tunsivat luottamusta. Teot olivat omiaan aiheuttamaan lapsille pitkäaikaisia ja vakavia terveydellisiä seurauksia.Mies oli tunnustanut teot esitutkinnasta lähtien. Hän pyysi oikeudelta lievennystä tuomioonsa muun muassa ikäänsä ja terveydentilaansa vedoten. Tuomion kohtuullistamista hän toivoi myös siksi, että teoista on kulunut jo aikaa, ja koska omakotitalon lumenluonti ja polttopuiden teko tuottaa hänen vaimolleen ylivoimaisia vaikeuksia, jos hän joutuu vankilaan. Oikeudelle perustelut eivät riittäneet.Toiselle tytöistä mies joutuu maksamaan korvauksena kärsimyksestä ja tilapäisestä haitasta yhteensä 20 000 euroa ja toiselle kärsimyksestä 3 500 euroa. Uhriensa oikeudenkäyntikuluja hän joutuu maksamaan noin 4 000 euroa.Tuomitun omat noin 4 000 euron oikeudenkäyntikulut maksaa valtio. Omavastuun jälkeen hänelle itselleen jää maksettavaa niistä 2 250 euroa.Alaikäisten uhrien suojelemiseksi Ilta-Sanomat ei julkaise tuomitun nimeä eikä tarkempaa sukulaisuussuhdetta asianomistajiin.