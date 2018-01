Aggressiivisesta syövästä toipuva Ann Selin kertoo rajuista hoidoista – lääkärin sanat järkyttivät mielen sumeaksi

Kotimaa

Aggressiivisesta syövästä toipuva Ann Selin kertoo rajuista hoidoista – lääkärin sanat järkyttivät mielen sume

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





Yhdeksän ensimmäistä viikkoa pahimpia

Tuuraaja löytyi tärkeille työkeikoille

Kuolema ei pyörinyt enää mielessä, kun käytännön asiat olivat kunnossa

Syksyllä 2016 Palvelualojen ammattiliiton PAM:n puheenjohtaja Ann Selin https://www.is.fi/haku/?query=ann+selin istui lääkärin vastaanotolla, kun mielen valtasi syvä hämmennys ja järkytys.”Aggressiivinen syöpätyyppi.” ”Sytostaattihoidot.” ”Pitkä hoitolinja.”Näiden lääkärin lausumien sanojen jälkeen Selin ei enää kyennyt vastaanottamaan enempää. Ajatus ei enää pysynyt kasassa.Selin oli sairastunut rintasyöpään, joka levisi vauhdilla. Onneksi patti oli pieni ja se oli huomattu ajoissa. Mutta rintasyöpä oli pahimmasta päästä.– Lääkäri sanoi, että syöpä leviää myös verisuonissa, jos on levitäkseen. Hän sanoi, että jos satanen on huippunopeus, tämä leviää yhdeksääkymppiä.Lääkäri jatkoi diagnoosin avaamista, mutta Selinin päässä pyöri vain sytostaattihoidot.– Kun patti havaittiin, olin sulkenut sytostaattihoitojen mahdollisuuden pois. Huono uutinen oli se, että jouduin syöpätyypin takia pidempiin hoitoihin.Syöpä leikattiin lokakuussa 2016. Hoidot alkoivat heti marraskuun alussa. Selin kuvailee syöpähoitoja pahimmaksi asiaksi, jonka hän on elämässään kokenut.– Henkisesti ja fyysisesti ensimmäiset yhdeksän viikkoa olivat pahimpia.Ahkerana työntekijänä tunnettu Selin teki rankkojen hoitojen aikana paljon töitä palkansaajien eteen. Tosin vähemmän kuin aiemmin. Hän koki voimakasta epäonnistumisen tunnetta, kun ei hoitojen aikana päässytkään sängystä ylös ja puhekeikalle.– Kun yhtenä aamuna heräsin, tuntui, että kaikki voimat olivat lähteneet sormenpäitä myöten. Hyvä, kun jaksoin nostaa luurin ja sanoa, etten pääse.Hoitojen aikana hän oli välillä niin huonossa kunnossa, ettei meinannut päästä vessaan omin voimin.– Pitelin seiniä, kun verenpaineet ja hemoglobiini olivat niin alhaalla. Välillä loppui usko. Sanoin, etten mene enää hoitoihin, vaikka kyllä minä sitten menin.Selin oli järjestänyt kalenterinsa siten, että tuuraaja löytyi kaikille tärkeille keikoille. Hän kiittelee vuolaasti työkavereitaan joustamisesta.– Aina joku paikkasi. Se helpotti, kun huomasin, ettei ole mikään katastrofi, jos en pystykään lähtemään töihin.Kuolemakin kävi muutaman kerran mielessä. Selin sanoo, että vaikka lääkäri laski hänelle 84 prosentin mahdollisuuden elää viiden vuoden päästä, hän mietti, voisiko kuulua siihen 16 prosenttiin, jotka eivät selviä.Selin kertoo, että vaikeinta oli kertoa syövästä läheisilleen – etenkin veljelleen.– Mietin pitkään, että miten tämän paketoisin – että eipä tässä sen kummempia.Liittopomo kertoi syövästään pian myös julkisuuteen. Siitä alkoi suoranainen tukiryöppy. Kaverit ja läheiset soittivat ja laittoivat viestejä. Hän kiittää läheisiä ja ystäviä saamastaan valtaisasta tuesta.Jotkut tukijat lähettivät tsemppiviestejä. Ne hämmensivät.– Ihmiset tarkoittavat hyvää. Mutta ei syöpä tsemppaamalla tai taistelemalla parane. Tulee tunne, että kun tarpeeksi tsemppaa tai taistelee, voi voittaa syövän. Ei se niin mene.– Parempi olisi kysyä, että hei, mistä sä haluaisit puhua.Selin alkoi hoitaa vimmalla käytännön asioita. Hän laati ensitöikseen hoitotahdon ja varmisti, että testamentti on kunnossa.– Halusin läheisten tietävän, mitä toivon, jos tämä päättyy kuolemaan.Kun paperityöt olivat kunnossa, kuolema ei enää pyörinyt mielessä.– Ajattelin, että no, sitten jos näyttää siltä, että hoidot eivät tehoa, murehdin sitä sitten.Selinin ei tarvinnut murehtia. Syksyllä hän marssi lääkärin vuositarkastukseen. Sieltä kuului hyviä uutisia.– Kaikki näytti olevan hyvin. Lääkärit eivät lupaa puhtaita papereita ennen kuin viisi vuotta on kulunut leikkauksesta.

Onko syöpä kuitenkin tällä erää ”selätetty”?

Kiireinen alkuvuosi liittopöydissä





Ystävä Maria Jungner tuki Seliniä syöpähoitojen yli

”Pitää kuunnella ja tunnustella”