Kotimaa

Poliisi Viestikoekeskus-kotietsinnästä: Lähdemme siitä, että olemme toimineet lain mukaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Taustalla Viestikoekeskus-uutisointi - 19 esinettä takavarikkoon

Käsittelyn julkisuus on kiinni poliisista