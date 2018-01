Kotimaa

Alokkaalta ja alikersantilta sama härski teko toista varusmiestä kohtaan – aivan erilaiset rangaistukset

Tutkimuksen mukaan 42 prosenttia jättää ilmoittamatta





Samasta teosta voi menettää lomat tai joutua käräjille

Osa palvelusrikoksista jäi rankaisematta ennen lakimuutosta