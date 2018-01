Kotimaa

Palovammat yleisimpiä miehillä ja pojilla – suurimmassa riskissä 1-vuotiaat

Palovammat yleisimpiä miehillä ja pojilla – suurimmassa riskissä 1-vuotiaat

15.1. 8:48

Palovammat Vakavien palovammojen määrä on puolittunut 30 vuodessa, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Syynä vakavien palovammojen määrän laskuun on kohentunut paloturvallisuus.



Palovammojen määrän laskuun vaikuttaa myös kaupungistuminen, sillä maaseudulla ollaan riskialttiimpia palovammoille kuin kaupungeissa.



Tutkimushankkeessa käytettiin yli 36 000 palovammapotilaan rekisteritietoja vuosilta 1980–2010. Tietojen perusteella jopa 70 prosenttia sairaaloissa hoidettavista palovammapotilaista on miehiä tai poikia. Suurimmassa riskissä palovammoille ovat erityisesti yksivuotiaat pojat.



Vakavien palovammojen sairaalahoidon aika on tutkimuksen mukaan lyhentynyt seitsemästä päivästä viiteen. Tämä on leikkaustekniikoiden ja palovamman leikkaushoidon varhentumisen ansiota.