Kotimaa

Uuraisilla navetta ilmiliekeissä – sisällä noin 30 nautaa

Keski-Suomessa Uuraisilla on syttynyt varhain aamulla palamaan navetta, jossa on sisällä noin 30 nautaa.Pelastuslaitos sai hälytyksen Uuraisten Lapintien palosta vähän ennen puolta kuutta aamulla, ja pelastuslaitoksen saapuessa paikalle navetta oli jo ilmiliekeissä. Noin kello seitsemän aikaan aamulla navetan odotettiin pian romahtavan ja sammutuksen jatkuvan puoleen päivään saakka.Päivystävä palomestari Toni Jurmu kertoo, että navetasta saatiin pelastettua viisi vasikkaa. Henkilövahingoilta vältyttiin.Navetta on noin 350 neliön kokoinen. Palo uhkasi levitä viereiseen asuinrakennukseen, mutta palokunta sai leviämisen estettyä.Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa, mutta poliisi selvittää asiaa.