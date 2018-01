Kotimaa

Lunta saadaan pian myös Etelä-Suomeen! ”Ei paluuta vesikeleihin”

Videolla lähipäivien sääennuste.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sitten se kunnon talvi alkaa, kun tulee lunta.





Mustien talvien 2000-luku

Talvi ei tule vain pikavisiitille