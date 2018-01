Kotimaa

Poliisi kiittelee sipoolaisnuorten nokkelaa toimintaa Facebookissa: ”Olkaa ylpeitä itsestänne”

Poliisin Facebook-päivityksestä on muotoutunut pienehkö somehitti. Itä-Uudenmaan poliisi julkaisi perjantaina päivityksen, jossa se hehkuttaa paikallisia nuoria.”Huomio Sipoo. Aivan pakko kirjoittaa ja kiittää Sipoolaisia nuoria loistavasta toiminnasta ja aktiivisuudesta”, julkaisu alkaa.Poliisi kertoo, kuinka Porvoosta anastettiin uudehko henkilöauto perjantaina illalla. Reilua tuntia myöhemmin Sipoon Söderkullassa nuoriso oli kiinnittänyt huomiota autoon, jonka kuljettaja oli vaikuttanut epäilyttävältä.Nuoret soittivat hätäkeskukseen, ja rekisteritunnuksen perusteella selvisi, että auto on anastettu.”Tekijä kiinni ja auto omistajalleen”, poliisi kertoi tilanteen kulusta.Poliisin mukaan nykynuorista puhutaan usein sitä ja tätä, mutta poliisin mukaan sipoolaisnuoret osoittivat puheet turhiksi.”Mahtavaa että osoititte taas nämä puheet löpinäksi, olkaa ylpeitä itsestänne, niin mekin olemme!”Itä-Uudenmaan poliisin Facebook-päivitykseen on reagoitu sunnuntai-iltaan mennessä jo yli 1 800 kertaa, päivitystä on jaettu 60 kertaa ja kommentoitu yli 30 kertaa. Arviolta kymmenet tuhannet somekäyttäjät ovat siis nähneet päivityksen.