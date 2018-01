Suomalaisten seksikäytös Thaimaassa huolestuttaa – outoja kuvitelmia hiv-tartunnoista: ”Meille on muodostunut vastustuskyky”

Kotimaa

Suomalaisten seksikäytös Thaimaassa huolestuttaa – outoja kuvitelmia hiv-tartunnoista: ”Meille on muodostunut

Meidän tehtävämme ei ole tuomita yksittäisten ihmisten valintoja vaan muistuttaa siitä, että suojaamattomassa seksissä on hivin ja muiden seksitautien riski.

Jos sä tuut jostain mistä lie junttikylästä, niin ethän sä mitään naista siellä saa. Ehkä muutaman vuoden välein, mut täällä saa pikkasen useammin.

Kondomin käyttäminen on vähän sama kuin söisi karkin papereineen.

Vieläkin törmää kuvitelmiin, että hiv olisi leimallisesti huumeidenkäyttäjien sairaus. Se on totaalisen väärää tietoa. Selvästi suurin osa tartunnoista tulee suojaamattoman seksin välityksellä.