Kotimaa

”Tarkistakaa pihapiirinne” – Porin Pihlavassa etsitään yöllä kadonnutta naista

Poliisi pyytää Meriporin alueella asuvia ihmisiä tarkistamaan oman pihapiirinsä suojaisat paikat.Porin Pihlavassa on sunnuntain vastaisena yönä kadonnut kotoaan 71-vuotias nainen.Kadonnut on muistisairas ja poliisi arvelee, että hän on saattanut hakeutua suojaan esimerkiksi johonkin pihapiiriin.Kadonnut on ilmeisesti pukeutunut ruskaan villatakkiin ja tummiin housuihin.Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan vapaaehtoiset ryhtyvät avustamaan poliisia etsinnöissä aamulla kello 8.Mahdolliset havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.Pihlava on Porin kaupunginosa niin sanotun Meri-Porin alueella kaupungin läntisellä laidalla, noin 15 kilometrin päässä keskustasta. Pihlavan esikaupunkialue syntyi vuonna 1875 perustetun Pihlavan sahan ja vuonna 1899 avatun Porin ja Mäntyluodon välisen rautatien vaikutuksesta.Nykyinen rakennuskanta koostuu suurimmaksi osaksi 1970-luvulla rakennetuista kerrostaloista, mutta joukossa on omakotitaloja. Valtatie 2 ohittaa Pihlavan sen etelä- ja lounaispuolelta.