Ville koputti varastetun Honda Civicinsä ikkunaan keravalaisen McDonald’sin autokaistalla – sitten alkoi rytistä

Kotimaa

Ville koputti varastetun Honda Civicinsä ikkunaan keravalaisen McDonald’sin autokaistalla – sitten alkoi rytis

Jokio lähti etsimään autoaan





”Poliisi on tulossa”





Viiteen autoon kolhuja





Rattilukko tai ajonestolaitteisto harkinnassa