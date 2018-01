Kotimaa

Lottokierroksella yksi täysosuma – 1,2 miljoonaa euroa Hyvinkäälle!

13.1. 23:54

6+1-tuloksia ei arvonnassa löytynyt.

Vuoden toisella lottokierroksella löytyi yksi 7 oikein -tulos. Voittaja, hyvinkääläinen nettipelaaja, tienaa 1,2 miljoonaa euroa.



6+1-tuloksia ei arvonnassa löytynyt.



Loton oikea rivi vuoden toisella kierroksella on 2, 3, 6, 24, 26, 27, 38. Lisänumero on 34 ja tuplausnumero 13.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 4 0 3 4 4 9 1.