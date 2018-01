Kotimaa

Ministeri Saarikko, miksi Suomessa tuhansien annetaan sairastua vakaviin tauteihin turhaan?

Useat infektiolääkärit ovat pöyristyneitä siitä, että Suomessa lapsille tarjotaan useista länsimaista poiketen vanhempia pneumokokkirokotteita https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005516766.html kansallisessa rokotusohjelmassa. Lääkärien laskelmien mukaan myös 65 vuotta täyttäneiden rokottaminen pneumokokkia vastaan toisi jopa säästöjä laskeneina hoitokustannuksina https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005516780.html Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas https://www.is.fi/haku/?query=markku+broas laski IS:lle, että 65 vuotta täyttäneiden pneumokokkirokottaminen kansallisessa rokoteohjelmassa toisi viidessä vuodessa jopa kymmeniä miljoonia säästöjä laskeneina hoitokustannuksina.

Peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk), miksi kansalaisille ei tarjota parhaita mahdollisia rokotteita, jos niitä on saatavilla ja ne toisivat jopa säästöä?

– Pneumokokin osalta THL on taho, joka arvioi kansallisen rokoteohjelman kohderyhmät vuosittain.– Käsityksemme mukaan ikääntyneiden ihmisten pneumokokkitapausten määrä on vähentynyt merkittävästi, kun pneumokokkirokote otettiin mukaan lapsille kansalliseen rokotusohjelmaan [vuonna 2010]. Rokotepäätöksiä tehdessä on arvioitava, mikä on kokonaishyöty, joka rokottamisella saadaan. Pneumokokkirokottamisen laajentaminen 65-vuotiaisiin maksaisi asiantuntija-arvion [THL] mukaan jopa noin 60 miljoonaa euroa. Kansallisen rokoteohjelman kokonaiskustannus on tällä hetkellä noin 20 miljoonaa euroa, joten rokottamisesta aiheutuisi huomattava lisäkustannus valtiolle. Rokotteita ei voi hankkia hinnalla millä hyvänsä.

THL:n laskelma perustuu siihen, että yksi pneumokokkirokoteannos maksaisi jopa 50 euroa. Infektioylilääkäri Markku Broas kuitenkin arvioi, että rokote maksaisi kilpailutettuna ja pistoksen kanssa noin 30 euroa. Tällöin ikäihmisten rokottamisen kustannus laskisi 34,5 miljoonaan euroon. Broas myös arvioi, että rokotteella saatava terveyshyöty tulisi Suomen kansantaloudelle moninkertaisesti takaisin 5–10 vuoden sisällä. Miten tämä tieto vaikuttaa ajatuksiinne?

Suomessa siis tuhansien annetaan sairastua vakaviin tauteihin turhaan, koska rokotteista tulee kustannuksia yhteiskunnalle?





– Jos rokotteen hinta laskisi merkittävästi, olisi varmasti uudelleenarvioinnin paikka.– Ymmärrän, että herää kysymys, miksi puhun miljoonista, kun puhutaan ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Kyse on kuitenkin kokonaisuudesta: rokotteen tulee olla turvallinen, tehokas ja hinnan pitää olla järjellinen suhteessa siihen, millaisia terveyshyötyjä saavutetaan.

Mutta useat IS:n haastattelevat infektiolääkärit ovat sitä mieltä, että sekä säästöjä että terveyshyötyjä saavutettaisiin ikäihmisten pneumokokkirokottamisella...

– Jos maan parhaat asiantuntijat tartuntatautineuvottelukunnan ja rokotteista vastaavan asiantuntijaryhmän johdolla yhdessä päätyvät tällaiseen tulemaan, että he ehdottavat iäkkäälle väestölle pneumokokkirokotteita, silloin poliittinen päätöksentekijä sitä harkitsee.

IS:n jutussa lääkärit laskevat, että 65 vuotta täyttäneiden pneumokokkirokottaminen tulisi pitkässä juoksussa arvion mukaan yhteiskunnalle jopa halvemmaksi kuin rokottamatta jättäminen. Pitäisikö tätä laskelmaa selvittää lisää?

– Uskon, että rokoteasiantuntijoiden joukko on keskenään hyvin verkottunut. Mikäli asiantuntijat muodostuvat yhteisen kannan vaikuttavuudesta, silloin sitä tulisi tarkastella poliittisella tasolla.

THL:n asiantuntijat ja IS:n haastattelemat asiantuntijat ovat erimielisiä pneumokokkirokottamisen vaikuttavuudesta ja rokotteella saatavista kustannushyödyistä. Miten ministerin tulisi tässä tilanteessa reagoida?

– Meillä on THL:n lisäksi iso joukko asiantuntijatahoja, jotka muodostavat kokonaisarvion rokottamisen kustannusvaikuttavuudesta.

Mitä sanotte niille ihmisille, jotka saavat pneumokokkibakteerin serotyypin 19a tai 3 vuoksi verenmyrkytyksen, aivokalvontulehduksen tai vaikean keuhkokuumeen, kun se olisi ollut estettävissä tehokkaammalla 13-valenttisella pneumokokkirokotteella, mutta se maksaa yhteiskunnalle paljon?

– Myönnän sen, että rokoteohjelma ei koskaan ole aukoton. Ja tältä osin on hyvin harmillista, että lapsiinkin kohdistuneista pneumokokkirokotuksiin liittyvistä laajennuksista huolimatta tällaisia tapauksia on ilmennyt.– Toivon kuitenkin, että tästä huolimatta luottamus suomalaiseen kansalliseen rokotusohjelmaan säilyy. Rokoteohjelmaa on Suomessa monin tavoin laajennettu viime vuosina.

Pitäisikö rokottamisen kustannusvaikuttavuusarviointia, jossa painotetaan rahallista hyötyä, arvioida enemmän inhimillisin kriteerein?

– Luotan asiantuntija-arvioihin siitä, että kustannusvaikuttavuus on sopivasti painotettu kriteeri.