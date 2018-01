Kotimaa

”Rotuhygienia” johti tuhansien suomalaisten pakkosteriloitiin – valtaosa oli naisia





Nämä eläintä alemmaksi vajonneet ihmislajit on poistettava niiden kirjoista, joilla on oikeus jatkaa sukua.

