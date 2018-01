Urho ja Sylvi Kekkosen avioliittoa sävytti tragedia, lääkäri määräsi eri makuuhuoneisiin – tällaisia olivat Kekkosen myöhemmät naissuhteet

Kotimaa

Urho ja Sylvi Kekkosen avioliittoa sävytti tragedia, lääkäri määräsi eri makuuhuoneisiin – tällaisia olivat Ke

https://www.is.fi/haku/?query=anne-marie+snellman

https://www.is.fi/haku/?query=anita+hallama

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





Kirjailija

Kekkonen





Suhde





Presidentti





Iäkkään









Orasen