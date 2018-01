Veikka Gustafssonin kaverit kuolivat yksi toisensa jälkeen – laukaisee nyt kovan kommentin siitä, miksi uhmasi vaaraa

Kotimaa

Veikka Gustafssonin kaverit kuolivat yksi toisensa jälkeen – laukaisee nyt kovan kommentin siitä, miksi uhmasi

– Kun on jo mennyt yli rajan niin henkisesti kuin fyysisesti, on vaikea itse arvioida omia tekemisiään. Kyllä sitä itsekin välillä havahtuu, että on tullut tehtyä kaikkea typerää, sanoo Veikka Gustafsson, joka täyttää nyt 50 vuotta.





Väitän että nuori mies tekee paljon sellaista, jota ohjaa biologia.





Koska se on siellä

