Äiti aavisti pahaa, kun Sanna-Marin Facebook-kuva oli vaihtunut yöllä – kodista paljastui kauhein mahdollinen painajainen

Äiti aavisti pahaa, kun Sanna-Marin Facebook-kuva oli vaihtunut yöllä – kodista paljastui kauhein mahdollinen

Hälytyskellot alkoivat heti soida, koska tiesimme suhteen ongelmista ja tulevasta erosta. Tuli vahva tunne, että nyt ei kaikki ole hyvin.

Tästä soitosta kului noin puoli tuntia, kun poliisit ilmoittivat siskolleni, mitä asunnossa on tapahtunut.

Sanna-Mari oli todella ylpeä pojistaan. Hänellä oli ihan tavallisia haaveita. Hän toivoi hyvää elämää, ja että lapsilla olisi kaikki hyvin.

Toivomme, että tämä meitä kohdanneesta tragediasta kertominen auttaa jotain muuta perhettä välttymään tällaiselta tapahtumalta ja ymmärtämään lähteä ajoissa pois väkivaltaisista tai sairaalloisen mustasukkaisista suhteista.

Jos joulu olisi sellaista aikaa, että voisin toivoa kuin jotain taikaa... sinut taivaasta luokseni aina saisin, koskettaa, halata niin haluaisin. Kuunnella ääntäsi. Kertoa sulle, ikävä sua. Olet niin rakas mulle. Olet sydämessäni aina.”Näin pikkusisko kirjoitti jouluaattona isosiskonsa Sanna-Marin muistosivulle Facebookiin. Muistosivu on täynnä kaipaavia ja rakastavia viestejä.– Olemme viettäneet aina joulut yhdessä ja nyt ensimmäinen joulu ilman Sanna-Maria oli koko perheelle raskas. Sanna-Mari tulee säilymään muistoissamme ikuisesti iloisena, elämänhaluisena, rakkaana tyttärenä, siskona ja äitinä, perhe kertoo.32-vuotiaan Sanna-Marin murhasi erittäin raa’alla ja julmalla tavalla hänen oma 28-vuotias miehensä viime kesäkuun lopussa Helsingin Vuosaaressa.Vain pari vuotta aikaisemmin perhe oli saatellut kauniin, tummatukkaisen Sanna-Marin alttarille. Viime heinäkuussa he joutuivat saattamaan hänet viimeiselle matkalleen.raskaan tragediasta tekee se, että pariskunnan kolmevuotias poika oli asunnossa henkirikoksen tekoaikaan. Mies murhasi ensin veitsellä Sanna-Marin ja ampui sitten itsensä.– Sanna-Marilta jäi kaksi poikaa. Tämä on heille todella raskasta, varsinkin vanhimmalle pojalle, joka käsittää asian. Onneksi tiedämme, että Sanna-Mari tietää sen, että tulemme pitämään pojista huolta kaikki yhdessä ja tukemaan heitä elämässään, perhe kertoo.Perhe on aina pitänyt yhtä. Niin se tekee nytkin, elämän vaikeimmalla taipaleella, joka on vasta alussa. Teosta on kulunut hieman yli puoli vuotta eikä perhe tahdo uskoa sitä vieläkään todeksi.– Teko oli niin raaka, että emme pysty ymmärtämään, miten kukaan pystyy tuollaiseen tekoon, vieläpä oman lapsensa paikalla ollessa.kesäkuinen aamu alkoi, kun Sanna-Marin äiti huomasi aamulla yhdeksän aikaan, että Sanna-Marin profiilikuva oli vaihdettu keskellä yötä Sanna-Marin ja hänen miehensä hääkuvaksi.– Hälytyskellot alkoivat heti soida, koska tiesimme suhteen ongelmista ja tulevasta erosta. Tuli vahva tunne, että nyt ei kaikki ole hyvin.Vanhemmat yrittivät moneen kertaan saada yhteyttä Sanna-Mariin, mutta hän ei vastannut, vaikka puhelin kyllä hälytti.– Arvelimme Sanna-Marin olevan töissä ja soittavan takaisin, kun hänellä on tauko.Kun soittoa ei kuulunut, vanhemmat kyselivät muilta sisaruksilta, että ovatko he olleet Sanna-Marin kanssa yhteydessä. Sisaruksilla oli WhatsAppissa ryhmä, minne he kirjoittelivat paljon päivittäin.Kun sisaruksetkaan, kaksi siskoa ja kaksi veljeä, eivät olleet kuulleet Sanna-Marista, päätti vanhin siskoista soittaa Sanna-Marin miehelle.Miehen puhelimeen ei saanut yhteyttä ollenkaan.soitti ensin Sanna-Marin työnantajalle. Työnantaja kertoi, ettei Sanna-Mari ole tullut töihin. Pelko alkoi kuristaa kurkkua.Sitten Sanna-Marin isosisko soitti miehen työnantajalle, jonka on tuntenut useamman vuoden ajan, kysyäkseen onko mies tullut aamulla töihin.– Miehen työnantaja oli osittain tietoinen suhteen ongelmista ja oli kiinnittänyt aiemmin huomiota työntekijänsä käytökseen. Työnantaja oli luvannut ottaa yhteyttä hälytyskeskukseen, koska mies ei ollut tullut töihin ja pyytänyt, että poliisit menevät käymään asunnolla, koska olimme huolissamme, perhe kertoo.Mies oli edellisenä päivänä ilmoittanut työnantajalleen, että irtisanoutuu työstään mutta luvannut tehdä vielä kaksi viikkoa töitä.– Kun ei alkanut kuulua mitään tietoa, siskoni soitti vielä itse uudelleen hätäkeskukseen, kertoi huolensa ja sen, että kotona on myös pieni lapsi. Tästä soitosta kului noin puoli tuntia, kun poliisit ilmoittivat siskolleni, mitä asunnossa on tapahtunut, pikkusisko kertoo perheen elämän järkyttävimmästä päivästä.Kolme poliisipartiota meni Helsingin Vuosaaressa sijainneeseen perheen asuntoon kello 12.46 huoltomiehen avaimilla. Asunto oli verinen. Poliisi aloitti käskyttämisen heti ovella, mutta kukaan ei siihen vastannut.Makuuhuoneesta kantautui pienen pojan hätääntynyt itku.Sanna-Mari löytyi murhattuna olohuoneesta. Mies oli surmannut itsensä makuuhuoneen parisänkyyn.teko muutti läheisten elämän.– Vanhemmille tämä on ollut todella kova koettelemus. Äiti ei ole pystynyt vielä palaamaan työelämään. Elämän arvot ovat menneet uusiksi. Tällä hetkellä menemme päivä kerrallaan.– Meitä sisaruksia lapset ja vanhempia lapset ja lapsenlapset pitävät arjessa kiinni ja auttavat jaksamaan. Haudalla käymme lähes päivittäin. Huolehdimme, että lyhdyissä palavat aina kynttilät. Samoin kodeissamme palaa kynttilä Sanna-Marin kuvan vieressä.Siinä kuvassa on kaunis nuori äiti, joka sai ensimmäisen poikansa 20-vuotiaana. Siitä pojasta on kasvamassa hieno nuori mies.Selvää oli, että kun löytyy sopiva elämänkumppani, lapsia saa tulla lisää. Toinen poika syntyi 2014.– Sanna-Mari oli todella ylpeä pojistaan. Hänellä oli ihan tavallisia haaveita. Hän toivoi hyvää elämää, ja että lapsilla olisi kaikki hyvin. Hän kouluttautui tullakseen esimieheksi kaupan alalla, perhe kertoo.muistaa Sanna-Marin iloisena, huumorintajuisena, positiivisena ja avuliaana ihmisenä, jolle musiikki ja laulaminen olivat tärkeitä.– Parisuhteen edetessä Sanna-Marista alkoi hiipua iloisuus ja positiivisuus. Sanna-Mari kertoi meille hyvin avoimesti, mitä suhteessa tapahtui. Hän kysyi meiltä kaikilta neuvoa ja pyysi tukea suhteen ongelmiin ja mahdolliseen avioeroon. Sanna-Mari tiesi, että tuemme häntä täysin kaikessa.Perhe kertoo miehen mustasukkaisuudesta, joka rajoitti Sanna-Marin elämää ja pahentui ennen tekoa.– Erosta oli puhuttu jo pitkän aikaa, mutta aina mies lupasi parantaa tapansa ja halusi uuden mahdollisuuden. Emme tule tekoa koskaan ymmärtämään emmekä hyväksymään emmekä antamaan anteeksi. Tekijä jätti jälkeensä kirjeen, jossa hän yksipuolisesti kertoi syitä teolleen. Tekoa ja tekijää kohtaan tunnemme suurta vihaa.matkansa aikana perhe on saanut apua heti tapahtumapäivästä alkaen. Seurakunnan pappi kävi jo tapahtumapäivänä ja diakoniatyöntekijä seuraavana päivänä. Perhe on saanut apua myös kriisiryhmästä sekä yksilöterapiasta.– Valtava apu on ollut aivan tuntemattomista ihmisistä, jotka ottivat yhteyttä, sekä sukulaiset ja ystävät, jotka ovat tukeneet meitä todella paljon. Perheen kesken olemme olleet tiiviisti yhdessä ja puhuneet asiasta ja puhumme edelleen päivittäin. Tästä on ollut suuri apu, kun voimme avoimesti jutella asiasta.Perheelle on tärkeää lasten hyvinvointi.– Lapset asuvat tällä hetkellä Sanna-Marin isosiskon luona yhdessä serkkunsa kanssa ja voivat olosuhteisiin nähden hyvin. Vanhempi poika pääsi vanhaan kouluunsa tuttuun luokkaryhmään. Nuorempi poika aloitti päiväkodin, missä hän on saanut paljon uusia kavereita. Tämä on ilahduttanut meitä kaikkia, jotka rakastamme poikia ja haluamme huolehtia heidän hyvinvoinnistaan.Perhe halusi kertoa menetyksestään, ettei kenenkään tarvitsi kohdata tällaista tragediaa.– Toivomme, että tämä meitä kohdanneesta tragediasta kertominen auttaa jotain muuta perhettä välttymään tällaiselta tapahtumalta ja ymmärtämään lähteä ajoissa pois väkivaltaisista tai sairaalloisen mustasukkaisista suhteista. Jos huomaatte läheisessänne merkkejä mielen järkkymisestä, pyytäkää tai hakekaa itse hänelle apua.