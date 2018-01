Häädetty Liisa Tiukka, 91, vaihtoi taas asuinpaikkaa: ”Mulla on kotiin ikävä”

Tästä kiistassa on kyse

Taloyhtiön yhtiökokous teki elokuussa 2016 päätöksen, jonka mukaan Tiukan omistamat huoneistot otetaan hallintaan asuntojen huonon hoidon vuoksi. Taloyhtiön hallitus on perustellut radikaalia toimenpidettä Tiukan 100-neliöisessä asunnossa ilmenneellä ludeongelmalla sekä kummankin asunnon siivottomuudella.



Käräjäoikeus hyväksyi tammikuussa 2017 taloyhtiön vaatimuksen huoneistojen siirtymisestä asunto-osakeyhtiön hallintaan. Tiukka sai kuitenkin jäädä asumaan pienempään huoneistoon taloyhtiön kanssa tehdyn sovintosopimuksen turvin. Sopimuksessa edellytettiin sitä, että Tiukan asunnossa tehdään viikkosiivous.



Siivouksesta vastannut yritys kuitenkin irtisanoi sopimuksen syksyllä 2017 vedoten siihen, ettei Tiukka ole päästänyt siivoojia asuntoonsa ja on kohdellut yrityksen työntekijöitä loukkaavasti. Siivoussopimuksen raukeamisen jälkeen taloyhtiön hallitus laittoi häädön vireille, vaikka Tiukan taustajoukkojen mukaan asunto siivotaan edelleen viikoittain ja on siistissä kunnossa.