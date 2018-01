Kotimaa

Kolmen ajoneuvon yhteentörmäys Kokkolassa – autoissa seitsemän ihmistä, joista kaksi lapsia 12.1. 13:42

Kokkolassa on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on ollut mukana kolme ajoneuvoa.

Pelastuslaitoksen mukaan ajoneuvoissa on ollut yhteensä seitsemän ihmistä, joista kaksi on lapsia.



Poliisin alkutietojen mukaan ihmiset ovat päässeet omin avuin autoista pois. Kyseessä on ollut nokkakolari, poliisi kertoo.



Turma sattui valtatie 8:n ja valtatie 28:n risteyksessä Kokkolan keskustasta länteen. Pelastus- ja raivaustöistä oli jonkin aikaa haittaa liikenteelle, mutta Liikenneviraston mukaan tilanne on nyt ohi.