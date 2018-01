Kotimaa

Viikonloppuna poutaa koko maassa

Viikonloppuna poutaa koko maassa

SÄÄ Korkeapaineen alue vaikuttaa Suomen säähän loppuviikon ajan.

Sää on koko maassa poutaista.



Pilvisyys on runsasta, pilvipeite rakoilee lähinnä Lapissa.



Tuuli on koko maassa heikkoa.



Pakkasta on maan etelä- ja länsiosassa 0 – 5 astetta, idässä ja pohjoisessa 5 – 10 astetta ja Lapin selkeämmillä alueilla 10 - 20 astetta.







