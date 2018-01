Kotimaa

Kirkon katolta poistettu risti aiheutti kohun – nyt Lidl päivitti jogurttipurkin uuteen uskoon

Lidlin myyminen tuotteiden kuvitukset nousivat puheenaiheeksi, kun Milbona-nimisen jogurtin piirroskuvien kirkkoja näyttävissä rakennuksissa ei ollut ristejä. Myöhemmin saman jogurtin kuvissa näkyi tuulimyllyjä kirkkojen tilalla.IS kysyi Lidlin viestinnästä asiasta.

Miksi kirkkojen näköiset rakennukset muuttuivat tuulimyllyiksi? Olisiko taustalla aiemman tuotteen kohu?





– Milbona Greek Style Yogurtin ulkoasun päivitys alkoi jo viime syksynä kansainvälisessä organisaatiossamme. Jogurtin ulkoasu on parhaillaan päivittymässä myös Suomessa. Sekä pakkausten vanhoissa sekä uusissa piirroskuvissa ei ole kuvattu tiettyä paikkaa tai rakennusta, vaan kuvilla halutaan ilmentää kreikkalaista tunnelmaa ja maisemaa. Piirroskuvat ovat yleisiä pakkausten kuvituskuvia ja näitä samantyylisiä piirroksia käytetään eri tuotteissa ympäri maailman.Korostaisin, että tässä tapauksessa (Milbona) on kyse eri tuotteesta ja eri kuvasta kuin, mistä julkisuudessa on aiemmin puhuttu, viestintäassistentti Katja Kuikka https://www.is.fi/haku/?query=katja+kuikka kertoo toimittamassaan yhtiön vastauksessa.

Rakennukset näyttävätä ortodoksilta kirkoilta. Onko niistä tarkoituksella tai erehdyksessä jätetty risti pois katoilta?

– Milbona Greek Style Yogurtin pakkauksissa on käytetty erilaisia piirroskuvia kreikkalaisista rakennuksista. Pakkauksilla halutaan viedä asiakas kreikkalaiseen tunnelmaan ja maisemaan. Piirroskuvilla ei kuvata mitään tiettyä rakennusta.

Onko kyseessä tietoinen kannanotto? Miten arvelette ortodoksien suhtautuva tähän? Muistissahan on aiempi tapaus. Silloin Eridanous-brändin sinivalkoisiin pakkauksiin oli kuvattu Kreikan Santorinin saarella sijaitsevat ortodoksiset Ylösnousemuksen kirkko Anástasis ja Pyhän Spyridonin kirkko. Pakkausten kuvista oli kuitenkin poistettu sinikupolisten kirkkojen ristit.

Syyskuussa esillä toinen tuote

– Ymmärrämme, että kuvitus herättää mielenkiintoa, koska hiljattain julkisuudessa oli keskustelua Lidlin Kreikka-teeman tuotteesta, jossa oli valokuva tunnetusta ja tunnistettavissa olevasta kreikkalaisesta maisemasta ja kirkosta. Tässä tapauksessa on kuitenkin kyseessä tyylitelty piirroskuva, jossa ei kuvata tiettyä paikkaa tai rakennusta.Kuikan mainitsema tapaus on syyskuulta 2017. Saksalaisketju Lidl oli tuolloin puheenaiheena ympäri Eurooppaa. Syynä oli ketjun omien, kreikkalaisten Eridanous-tuotteiden markkinointi.Eridanous-brändin sinivalkoisiin pakkauksiin oli kuvattu Kreikan Santorinin saarella sijaitsevat ortodoksiset Ylösnousemuksen kirkko Anástasis ja Pyhän Spyridonin kirkko. Pakkausten kuvista on kuitenkin poistettu sinikupolisten kirkkojen ristit.Lidl pyysi tulloin pian anteeksi.– Tämä oli selkeä virhe ja pyydämme anteeksi. Haluamme painottaa, että pakkauksen kuvitus ei ole tietoinen kannanotto. Tulemme muuttamaan Eridanous-pakkauksien kuvitusta, ketju lupasi syyskuussa.