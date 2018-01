Haavisto hulppean talonsa mittavasta remontista: ”Monet eivät koskisi tällaisiin asuntoihin pitkällä tikullakaan”

Kotimaa

Haavisto hulppean talonsa mittavasta remontista: ”Monet eivät koskisi tällaisiin asuntoihin pitkällä tikullaka

Kunnostanut jo kaksi taloa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Edellinen koti ”purkukuntoinen”, nykyinen ”asumiseen kelpaamaton”

Koskettava maininta äidin kuolemasta