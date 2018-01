Kehitysvammainen nainen hakattiin raitiovaunupysäkillä – apuun rientänyt ihmettelee muiden silminnäkijöiden toimettomuutta

Kotimaa

Hakkaaja hyppäsi ratikkaan

Kehitysvammainen nainen joutui silmittömän väkivallan kohteeksi maanantaina Helsingissä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005520336.html . Nuori nainen hermostui pysäkillä olleeseen naiseen, joka oli paikalla rollaattorin kanssa. Nainen alkoi yllättäen hakata rollaattorilla liikkuneen naisen päätä pysäkin seinään. Uhrilla on downin syndrooma.– Olin ensin tuolla samalla pysäkillä Helsinginkadulla, missä tapaus sattui. Siirryin pois aikeena kävellä seuraavalle pysäkille, koska päihtynyt nainen mekasti pysäkillä. Sitten näin, että nainen kävi puolustuskyvyttömän naisen kimppuun. Kukaan samalla pysäkillä ei kaivanut kännykkää esiin hätäpuhelua soittaakseen ja tajusin, että minun on oltava rohkea, tilanteessa kehitysvammaisen apuun rientänyt nainen kertoo.Hän haluaa pysyä nimettömänä.– Soitin hätäkeskukseen. Hakkaaja ei nähnyt minua, hän nousi itse raitiovaunuun teon jälkeen, jonka jälkeen menin pysäkille. Pidin puhelun auki hätäkeskukseen. Sanoin heti järkyttyneelle uhrille, että otetaan rauhallisesti ja että hakkaaja hyppäsi jo ratikkaan.– Lohduttelin uhria ja kysyin neuvoja hätäkeskuksesta. Jäin odottamaan pelastuslaitoksen ambulanssin tuloa.Tapahtuma saa auttajan mietteliääksi.– Pysäkillä oli paljon muitakin ihmisiä, mutta he eivät soittaneet hätäpuhelua. Helsingin kaduilla tietysti tapahtuu kaikenlaista. Jotkut seuraavat julmasti sivusta tai menevät sokkiin.

Miten uskalsit olla noin rohkea?

Perhe järkyttyi

On uskallettava auttaa

– Olen työssäni paljon tekemisessä ihmisten kanssa, mistä on apua tilanneherkkyyden kehittämisessä. Pääasia on että pystyin jotenkin auttamaan. Sain avustani kiitokseksi kukkaset ja suklaata uhriksi joutuneen perheeltä, mikä lämmittää kovasti mieltä, hän kertoo.– Meitä ihmetyttää, mikseivät paikalla olleet ihmiset auttaneet häntä, vaikka varmasti näkivät, ettei hän voi puolustautua yksin. Onneksi lopulta kadun toiselta puolelta tuli nainen, joka tuli apuun, uhrin edunvalvojana toimivan veljen vaimo,kertoo Ilta-Sanomille.Tapahtumat alkoivat muutenkin mennä uskomattomalla tavalla pieleen.– Raitiovaunua pysäkillä odottanut nainen oli kysynyt kälyltäni, miksi hänellä on rollaattori. Hän oli vastannut, että mitä se sinulle kuuluu. Sen jälkeen nainen oli hyökännyt kälyni kimppuun ja lyönyt häneltä huulen halki ja hakannut hänen päätään seinään, Kurki-Puttonen kertoo.Häntä harmittaa se, että sosiaalisessa mediassa keskustellaan siitä, että toista hädässä olevaa ei uskalla enää auttaa.– Meitä suomalaisia taitaa vaivata melkoinen pelko siitä, että joudumme osallisiksi. Emme ole rohkeita, vaikka pitäisi olla. Hädänlaista voi ja pitää auttaa, hän sanoo.– Jos näen ihmisen makaavan maassa, kysyn voinko auttaa ja hälytän ensiavun paikalle, jos tilanne niin vaatii. Yksi auttaja onneksi meidän tapauksessamme löytyi ja anoppini on käynyt häntä jo kiittämässä. Hänelle on jo viety kiitokseksi kukkia ja suklaata.– Juttelin jo uriksi joutuneen kanssa ja hänellä on yksi iso toive. Hän toivoi kovasti, että tekijä saataisiin kiinni, Heli Kurki-Puttonen kertoo.