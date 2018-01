Poliisi pyytää havaintoja Kittilän kylällä liikkuneesta Audi A6:sta – autoa käyttäneitä epäillään törkeistä rikoksista

Kotimaa

Maanantaina 8.1. aamupäivällä tuli poliisille ilmoitus, että neljä miestä on tunkeutunut Kittilän kylällä yksityisasuntoon ja pahoinpidellyt asunnossa tapahtumahetkellä yksin ollutta yläasteikäistä poikaa.Tapahtuman yhteydessä asunnosta anastettiin tabletti ja matkapuhelin. Poliisi lähti välittömästi etsimään epäiltyjä ja partio tavoittikin iltapäivällä kylältä auton, jolla epäillyt liikkuivat.– Poliisipartiot toimivat tilanteessa ripeästi ja autosta tavoitettiin nämä neljä epäiltyä miestä sekä yksi nainen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Huhtamäki.Kun poliisi sai kiinni epäillyt, tuli uusi ilmoitus, että Kittilän kylällä oli hetkeä aiemmin viiden hengen porukka, neljä miestä ja yksi nainen, tunkeutunut toiseen asuntoon ja pahoinpidellyt siellä teräaseilla noin 30-vuotiaan miehen sairaalakuntoon. Tästäkin asunnosta lähti joukkion mukana matkapuhelin.– Koska poliisilla oli nopeasti epäiltyjen joukko kiinni, rikoksia päästiin tutkimaan kunnolla heti tuoreeltaan, toteaa rikoskomisario Huhtamäki.Selvisi, että epäillyt ovat iältään 19–24-vuotiaita, joista yksi Kittilästä ja loput Rovaniemeltä.Rikokset, joista heitä tällä hetkellä epäillään, ovat pahoinpitely, törkeä pahoinpitely, kaksi törkeää kotirauhan rikkomista sekä kaksi varkautta.Rikosnimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä. Epäiltyjä esitetään vangittavaksi tänään torstaina sekä perjantaina.– Poliisi haluaa selvittää tarkemmin epäiltyjen käytössä olleen auton liikkeitä, joten toivomme vihjeitä, vetoaa rikoskomisario Huhtamäki kansalaisiin.Auton merkki ja malli on Audi A6 1,9 TDI ja se on väriltään tummansininen.Jos sinulla on havaintoja autosta tapahtumapäivältä tai sitä edeltävältä ajalta, kerro tietosi Kittilän rikospoliisille sähköpostitse tutkinta.lappi@poliisi.fi tai soittamalla 0295 466 155.