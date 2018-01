Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: En hurri från Savolax

Koulussa opiskelin muun muassa pakkoruotsia, pakkomatematiikkaa, pakkobiologiaa, pakkokemiaa, pakkohistoriaa ja pakkoveistoa.

Ystäväni Toffen mielestä siellä, missä molempia kotimaisia kieliä hallinnoidaan rinnakkain ja tasavertaisina, suomen kieli nousee ajan mittaan niskan päälle. Niillä yhteiskunnan osa-alueilla, joissa edelleen voidaan ja saadaan käyttää pelkkää ruotsin kieltä, suomenruotsalaisuus on jotenkuten voimissaan.”Yksilölle on viime kädessä kysymys kielellisestä tasa-arvosta ja oikeudesta, yhteiskunnalle kysymys on valmiudesta varjella yhtä yhteiskuntamme olennaista piirrettä”. Vasta itsenäistyneessä Suomessa oltiin Toffen mielestä kaukonäköisiä kun tärkeille hallinnonaloille taisteltiin ruotsinkieliset osastot.Minun mielestäni oli virhe, että ruotsinkieliset ryhtyivät aikoinaan siilipuolustukseen. Lapset oppivat useita kieliä huomaamattaan ja ovat niistä aikuisina tietenkin äärettömän kiitollisia. Jotkut suomenkieliset vanhemmat ovatkin saaneet lapsensa ruotsinkielisiin päiväkoteihin ja kouluihin, vaikka sellaista ei yleisesti suosita.On pelätty, että lapset ryhtyvät välitunneilla puhumaan keskenään suomea. Entä sitten? Saksalaisen koulun, ranskalaisen koulun ja venäläisen koulun välitunneilla on aina puhuttu myös suomea. Kysymys on siitä, miten tehokasta opetus on koulun tai tarhan omalla kielellä.Dragsvikin ruotsinkielinen varuskunta on antanut monelle suomenkieliselle nuorelle miehelle uskalluksen käyttää oppimaansa ruotsin kieltä myöhemmin arjen tilanteissa. Työelämässä heille on ollut opista suuri etu.Lähestyn kaksikielisyyttä käytännön näkökulmasta. Äidinkieleni on suomi, mutta kotikieleni on lapsesta lähtien ollut myös ruotsi. Kieli vaihtuu lennossa niin, etten sitä itse edes huomaa. Minusta on mukava keskustella myös toisella kotimaisella.Olen puhunut Helsingin Svenska Klubbenilla otsikolla En hurri från Savolax. Muistutin kuulijoiden mieliin, että kolmea ruotsin kielen äänekästä suomenkielistä puolustajaa yhdistää sama koulu. Myös Martti Ahtisaari ja Paavo Lipponen ovat käyneet Kuopion lyseota.Koulussa opiskelin muun muassa pakkoruotsia, pakkomatematiikkaa, pakkobiologiaa, pakkokemiaa, pakkohistoriaa ja pakkoveistoa. Näistä taidoista minulla on eniten ollut käyttöä ruotsin kielelle.Nyt on kysymys enää torjuntataistelusta. Juristi Toffe tietää, että tästä eteenpäin kielivähemmistöä suojelee tehokkaimmin Suomen perustuslaki. Mies on Ruberginsa lukenut: ”Mut laki, ennen mua syntynyt, myös jälkeheni jää .” Näköpiirissä ei näet ole hallitusta, joka ottaisi ohjelmaansa ruotsinkielisen hallinnon purkamisen.Appiukkoni, joka kuuluu kielivähemmistöön, lausui takavuosina synkän ennustuksen. Viidenkymmenen vuoden kuluttua viimeinenkin hurri on kadonnut sukupuuttoon Suomesta. ”Maamme on sen jälkeen eristynyt yksikielinen intiaanireservaatti Venäjän suojeluksessa.” Toivottavasti niin ei käy.Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen