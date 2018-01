Nainen löi kehitysvammaisen naisen päätä raitiovaunupysäkin seinään – vain yksi ihminen auttoi puolustuskyvytöntä uhria

Kotimaa

Nainen löi kehitysvammaisen naisen päätä raitiovaunupysäkin seinään – vain yksi ihminen auttoi puolustuskyvytö

Epäillystä tuntomerkit

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Miksi puolustuskyvytöntä ei autettu?