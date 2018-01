Kotimaa

Talvinen poutasää jatkuu viikonloppuna

SÄÄ Sää on poutaista ja pilvistä laajalti.

Sumua tai utua esiintyy paikoin. Pilvipeite voi kuitenkin rakoilla pohjoisessa ja idässä. Tuuli on heikkoa.



Pakkasta on etelässä ja lännessä 1 – 5 astetta, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 4 - 10 astetta, pilvipeitteen rakoillessa paikoin yli 10 astetta.



Perjantaina on edelleen pilvipoutaista laajalti, Lapissa pilvipeite rakoilee. Maan keskivaiheilla lounaistuuli voimistuu vähän ja voi sataa lunta. Pakkasta on enimmäkseen 1 - 8 astetta, länsirannikolla lämpötila on paikoin lähellä nollaa. Lapissa pakkasta on 5 - 15 astetta.



Lauantaina pilvisyys on edelleen runsasta ja sää on poutaista suuressa osassa maata, Lapissa pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa on heikkoa pakkasta, länsirannikolla ollaan lähellä nollaa, Lapissa on pakkasta enimmäkseen 10 - 15 astetta.







