Seurakuntayhtymän johtaja piispan kulukohusta: ”Selvitykset ja valvonta ovat olleet puutteellisia”

Helsingin piispan Teemu Laajasalon https://www.is.fi/haku/?query=teemu+laajasalon rahankäytöstä nousi kohu, kun Kirkko ja Kaupunki kertoi https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/johanna-korhonen-moittii-teemu-laajasaloa-seurakuntayhtyman-luottokortin-vaarinkaytosta-laajasalo-kiistaa-asian , että Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen https://www.is.fi/haku/?query=johanna+korhonen on tehnyt selvityspyynnön piispan rahankäytöstä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005519642.html Korhosen asiakirjan mukaan Laajasalo on käyttänyt seurakuntayhtymän luottokorttia ohjeiden vastaisesti.Korhosen mukaan Laajasalo on myös muun muassa laskuttanut kirkolta yritykselleen tuloa kirkollisista tehtävistä samaan aikaan, kun hän on saanut kirkon työstä kuukausipalkkaa Kallion kirkkoherrana.

Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, miten kommentoitte edellä mainittuja väitteitä?

– Asioita selvitetään. Havaitut virheet korjataan, ja laitetaan käsittelyprosessit kuntoon.

Ovatko asiat tulleet aiemmin tietoonne?

– Helsingin seurakuntayhtymän sisäinen tarkastus teki viime syksynä tarkastuksen luottokorttien käytöstä ja selvitysten käsittelyprosessista. Itse sain tässä yhteydessä tiedon tarkastuksesta. Sisäinen valvontajärjestelmä ei ollut toiminut riittävällä tavalla.

Näettekö asiakassuhteessa kirkkoon eettistä ongelmaa?

– Jokainen tapaus tulee harkita erikseen. Ei olisi hyväksyttävää laskuttaa töistä omaa seurakuntaa eikä seurakuntayhtymää. Tapauskohtaisesti muiden seurakuntien alueella oleva työ tulee harkita erikseen. Tällöin kuitenkin sivutoimilupa on oltava kunnossa.

Miten asian suhteen toimitaan ja tullaan etenemään?

– Yhteisiä rahoja pitää hoitaa vastuullisesti. Havaittuamme epäkohtia on Helsingin seurakunnissa uusittu luottokortin ohjeet viime joulukuussa. Helsingin seurakuntayhtymän sisäinen tarkastus on ilmoittanut tekevänsä seurantatarkastuksen uudistettujen käytäntöjen toteutumisen varmistamiseksi.– Teemu Laajasalo on ilmoittanut meille, että hän haluaa korvata takaisin omien virkamatkojen osalta majoitukseen liittyviä kuluja.

Pitäisikö työkorttien käyttöä jatkossa vahtia tarkemmin?

– Kyllä, ja näin tehdäänkin. Selvitykset ja valvonta ovat olleet puutteellisia. Valvonnan menettelytapoja ja hyväksymisketjuja täsmennettiin viime vuoden lopulla, jotta vastaavia tilanteita ei enää synny. Nyt selvitykset käydään läpi tiheämmällä aikataululla, etteivät ne jää roikkumaan.

Oletteko jo keskustelleet Laajasalon kanssa tapahtuneesta?

– Kyllä.Juttua korjattu klo 21.03 liittyen Laajasalon kortin käyttöön.