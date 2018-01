Traagiset perhetapahtumat käänsivät elämän pitkään luisuun – hyvässä kodissa kasvanut Timo etsii nyt joka ikinen yö nukkumapaikkaa

Kotimaa

Traagiset perhetapahtumat käänsivät elämän pitkään luisuun – hyvässä kodissa kasvanut Timo etsii nyt joka ikin

Koko ikänsä

Suurperheessä

Sitä oppii arvostamaan enemmän pieniä asioita, kun ei ole omaa kotia.





Nuorukaisen

Isä muutti satojen kilometrien päähän meistä muista ja ratkesi ryyppäämään. Mitään viestiä hän ei jättänyt.





Alkuvuodesta





Katso jutun pääkuvana olevalta videolta, mitä Timo kertoo asunnottoman arjesta.