Bisquitin kolumni: Mustaa #uumoria

Mustaa #uumoria

Lukijavaroitus:Oheinen kirjoitelma tulee nähdä ja tulkita nyky-yhteiskunnan vallitsevien standardien ja kirjoittajansa henkisen nykytilan valossa.Kirjoittaja on eristynyt ihminen eikä näe mitään myönteistä missään.Kirjoitelma kuvastaa siis ennen muuta tekijänsä sisäistä näköalattomuutta, piintyneitä ennakkoluuloja ja luutunutta asenteellisuutta.Niille kirjoitelma nauraa, ja lukijankin pitäisi siis nauraa mukana yhteiskunnan nykyiselle henkiselle ilmapiirille ja siitä seuranneelle, aatteelliseen umpikujaan johtaneelle muodikkaalle itsesyyllistämiselle.Ainakin kannattaisi ensin lukea koko kirjoitelma ennen sen teilaamista.Kirjoittaja itse ei ole innostunut tällaisen ajan henkeen kuuluvan varoituksen julkaisemisesta, koska uskoo valistuneen lukijan tiedossa olevan toisaalta vallitseva kulttuurimuutos, toisaalta kirjoitelman konteksti.Varoitusta laadittaessa on käytetty soveltuvin osin hyväksi Yleisradion taannoin antamaa tapausselvitystä koskien elokuvan ”Pekka ja Pätkä neekereinä” herättämää katsojapalautetta.Jos joskus vielä saisi takaisin sen ruokottoman ajan, kun ruma sana sanottiin niinkun se on...Jos jostakin tulis vielä semmonen ihminen, jonka päätä ei ole ihan kokonansa tällä koohotuksella sekotettu...Nyt ei klassikkojen lainaaminen kuitenkaan auta.Aika on monella tapaa toinen, eikä kaikkea tapahtunutta voi kutsua edistykseksi.Ajatellaan vaikkapa vaan yhteisiä ystävättäriämme anarkofeministejä.Aikaisemmin tuollakin alalla pärjäsi, kunhan vain osasi vastata oikein kysymykseen, kuka mustaa pelkkää miestä.Tänä päivänä mustaaminen ja rodullistaminen ylipäätään on kuitenkin ajettu niin tiukan sosiaalisen, tosiasiassa somekontrollin luupin alle, että käytännössä se ei enää onnistu.Tästä sai joulun alla opetuksen muun muassa Stockmann, joka joutui pyytelemään sosiaalisessa mediassa anteeksi firman videolla esiintyneen murjaanien kuninkaan mustattua naamavärkkiä.(Toisaalta sitten kyllä marmatetaan että Tatu ja Patu, miksei tänä päivänä jo Tatu ja Matu?)Yhteiskunnallisen silmälläpidon korkeimmaksi instanssiksi on kenenkään estämättä noussut somessa koohottava korrekti politrukki, oikeata kielenkäyttöä vahtiva mielelläänpahoittaja.Kuten Veikko Huovinen sen ehkä sanoisi, kaikista paras ja imelin koohotuksen laji on #metoohotus.#metoohotuksesta on tullut yleiskäsite, joka näyttää kattavan kaikki inhimilliset aktiot fyysisen koskemattomuuden loukkauksista epäonnistuneeseen flirttiin.Erityisesti ihmetyttää suomalaisten haksahtaminen tuohon suuren maailman #-hömpötykseen.Meillähän on suomessa ollut jo vanhastaan mainio sana, joka vallan kivalla ja oivaltavalla tavalla yhdistää kaikki nuo #metoon ainesosat laidasta laitaan:Hakkailu!