Kotimaa

Tunnistatko Suomen kaupungit ilmakuvista?

<section><h2>Tunnistatko Suomen kaupungit ilmakuvista?</h2><p><p>Tältä 15 suomalaista kaupunkia näyttää ilmasta. Tunnistatko, mikä mikin on?</p></p></section><section><h2>1/15</h2></section><section><h3>2/15</h3></section><section><h3>3/15</h3></section><section><h3>4/15</h3></section><section><h3>5/15</h3></section><section><h3>6/15</h3></section><section><h3>7/15</h3></section><section><h3>8/15</h3></section><section><h3>9/15</h3></section><section><h3>10/15</h3></section><section><h3>11/15</h3></section><section><h3>12/15</h3></section><section><h3>13/15</h3></section><section><h3>14/15</h3></section><section><h3>15/15</h3></section><section><h2>Miten päin tätä karttaa luetaan?</h2><p><p>Eikö Turku olekaan enää Suomen pääkaupunki? Nyt ei mennyt ihan nappiin, mutta hyvä alku. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Olet jo ehtinyt kotipaikkakunnan ulkopuolelle</h3><p><p>Olihan siellä jo muutama tutun näköinen pitäjä. Mutta mikä noista muka oli Helsinki? Kokeillaanpa uudestaan!</p></p></section><section><h3>Olet lupaava kotimaan matkailija!</h3><p><p>Olet jo ehtinyt kulkea maita ja mantuja. Pari nurkkaa koti-Suomesta on vielä kokematta. Saatko vielä puuttuvat oikein, jos yritetään uudestaan?</p></p></section><section><h3>Olet maantiedon mestari!</h3><p><p>Olet sujuvaliikkeinen (maakunta)matkailija ja vietät pitkät junamatkat mieluiten nenä karttakirjassa. Puhelimen kartta-applikaatiot jäävät sinulle toiseksi. Otahan iso käsi itsellesi!</p></p></section>

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomen