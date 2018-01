Kotimaa

Pakkassää jatkuu lähipäivien ajan koko maassa

Päivällä on vielä selkeitä alueita. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta, paikoin pilvipeite kuitenkin rakoilee. Lapin yli kaakkoon liikkuu heikkoja lumisateita.Korkeapaine vahvistuu ja tuuli on heikkoa.Maan etelä- ja keskiosassa on päivällä pakkasta 1 - 5 astetta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen 5 - 10 pakkasastetta, Pohjois-Lapin lumisateisilla alueilla pakkanen on heikompaa.Torstaina sää on laajalti poutaista ja pilvistä. Lounaistuuli vähän voimistuu maan pohjoisosassa ja Lapissa voi sataa heikosti lunta.Pakkassää jatkuu. Pakkasta on päivällä maan etelä- ja länsiosassa viitisen astetta, etelärannikolla on lauhempaa. Idässä ja pohjoisessa pakkasta on enimmäkseen 5 - 10 astetta, itärajalla pakkanen on pilvipeitteen paikoin rakoillessa kireää.Perjantaina enimmäkseen poutainen pakkassää jatkuu. Lapissa pakkanen kiristyy.