Asianajaja sai jättisakot – löi kahta naista kasvoihin ravintolassa ja potkaisi poliisia

Nelikymppinen asianajaja tuomittiin sataan päiväsakkoon kahdesta pahoinpitelystä ja virkamiehen vastustamisesta.Päiväsakon suuruus on 156 euroa ja maksettava sakkosumma nousi 15 600 euroon. Sakon suuruus perustuu tuomitun asianajajan tuloihin, jotka ovat noin 10 000 euroa kuukaudessa.uhreina oli kaksi naista, jotka olivat asiakkaina lahtelaisessa ravintolassa.Toista naista mies löi avokämmenellä kasvoihin, kaatoi hänet lattialle ja potkaisi polvella alavatsaan. Naisen poskipäästä tuli arka ja alavatsaan tuli ruhjeita.Toinen uhri sai miehen nyrkistä iskun kasvoihinsa. Hänelle tuli suuhun haava ja poski turposi.Kun asianajajaa vietiin poliisikyydillä poliisilaitoksen putkaan, kävi mies turvallisuustarkastusta tehneen poliisin päälle ja potkaisi tätä jalkaan. Poliisin polvi turposi ja hän sai viikon sairausloman.sattui viime maaliskuussa. Ravintolassa oli syntynyt jonkinlaista suukopua, mutta sen tausta jäi epäselväksi.Asianajaja myönsi Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa pahoinpitelyt ja poliisin kohdistuneen potkun. Poliisin kanssa käydyn yhteenoton asianajaja kertoi johtuneen poliisin käyttämästä, käsivartta vääntävästä otteesta.Kolmikko tapasi toisensa ravintolassa. He eivät olleet ennestään tuttuja toisilleen. Kaikki olivat humalassa.naiselle tuomittu joutuu maksamaan 500 euron ja toiselle tuhannen euron kärsimyskorvaukset.Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan tuomittu voi edelleen toimia oikeusavustajana Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Tuomitulla on Lahdessa oma asianajotoimisto.Syyttäjä vaati asianajajalle puolen vuoden ehdollista vankeustuomiota.Suomen asianajajaliiton valvontalautakunnasta kerrotaan, että liiton jäsenen saama rangaistus ei automaattisesti johda jäsenyydestä erottamiseen. Erottaminen on erittäin harvinaista. Kymmenen viime vuoden aikana vain muutama on saanut lähtöpassit.Vakavat talousrikokset ovat tekoja, joihin syyllistyminen kertoo henkilön epärehellisyydestä ja silloin on ollut edessä eroaminen liitosta.Jäsenyyden menettänyt voi päästä uudelleen jäseneksi kolmen vuoden kuluttua, jos liiton hallitus katsoo, että jäsenyyden ehdot täyttyvät.