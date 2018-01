Kommentti: Hallitukselta avoimuutta penänneen Ay-liikkeen kannattaisi pitää oma pesä puhtaana – jos pilli viheltää, sitä ei ehkä enää totella

Kotimaa

Kommentti: Hallitukselta avoimuutta penänneen Ay-liikkeen kannattaisi pitää oma pesä puhtaana – jos pilli vihe

IS:n tiistaina julkaistussa jutussa paljastetaan jäsenluvut, joiden perusteella Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY (ETUC) laskuttaa suomalaisia ay-keskusjärjestöjä.EAY:lle keskusjärjestöt ilmoittavat aivan toiset tiedot kuin kotimaiseen käyttöön. Erot ovat huikeita. Kun järjestöt poistavat jäsenmääristään opiskelija- ja eläkeläisjäsenet ja ilmoittavat vain aidot, jäsenmaksuja maksavat palkansaajajäsenet, puhutaan aivan eri luvuista.”Miljoonan palkansaajan SAK” kuulostaa aivan eri asialta kuin ”Kuudensadantuhannen palkansaajan SAK”.Tiedot paljastavat, millainen jäsenkato liitoissa ja ay-liikkeessä käy. Siksi ne on pidetty tiukasti salassa.Kun jäsenmäärä vähenee, vähenee myös SAK:n puheenjohtajan, Akavan puheenjohtajanja STTK:n puheenjohtajanpuhevalta. Joiltakin enemmän, joiltakin vähemmän – STTK:n Palolalta ehkä tätä vauhtia muita enemmän.jatko on ollut jo vuosia kiikun kaakun. Jos sosiaali- ja terveysalan Tehy sanoisi hyvästit ja liittyisi Akavaan, se olisi STTK:n menoa.Jäsenkato ja sen vaikutukset toki tiedetään. Siksi STTK ja SAK kävivät pitkät neuvottelut uudesta keskusjärjestöstä (UKJ). Hanke kaatui toissa kesänä – pitkälti Tehyn vastustukseen, koska terveysalan ammattilaiset eivät halunneet nähdä itseään samassa keskusjärjestössä esimerkiksi AKT:läisten ahtaajien kanssa.luvut tulevat kaiken lisäksi todella arkaan ajankohtaan, sillä ay-liike on parhaillaan suunnittelemassa mielenilmauksia hallituksen ns. aktiivimallia vastaan. Päätöksiä on tarkoitus tehdä tammikuussa.Jos ay-liikkeen pilli viheltää, sitä ei ehkä totella entiseen malliin, kun järjestäytymisaste laskee vuosi vuodelta.Siksi mielenilmaukset saattavat jäädä lopulta pienemmiksi kuin nyt uhotaan. Hallitusta vastaan kohdistettua poliittista lakkoa on jopa kohtalokasta kutsua koolle, jos jäsenistö ei seuraa perässä. Mutta se jää nähtäväksi, kuten kulunut sanonta kuuluu.Ay-liike on milloin missäkin asiassa vaatimassa hallitusta ratkaisuistaan tilille. Myös avoimuusvaatimuksia esitetään.Silloin kannattaisi pitää oma pesä puhtaana.oli esimerkiksi SAK:laisen Teollisuusliiton toiminta, kun se puolisalaa junaili korkeimmalle johdolleen jättimäiset palkankorotukset viime syksynä.Juuri saatuaan rivijäsenille sopimuksen, joka korottaa palkkoja kahdessa vuodessa keskimäärin 3,2 prosenttia liitto nosti puheenjohtajapalkkaa yli 60 prosentilla 14 900 euroon ja 1. varapuheenjohtajapalkkaa 30 prosentilla 9 900 euroon.Monille se oli liikaa – eroilmoituksia sateli ja kapinahenki elää yhä.Samaan aikaan kun liittojen ja keskusjärjestöjen jäsenmäärä laskee, Yleinen työttömyyskassa YTK eli ”Loimaan kassa” porskuttaa. Ainakin EAY:lle ilmoitettujen lukujen valossa se on jo suurempi kuin koko STTK.Kannattaa myös muistaa, etteivät liitot eivätkä keskusjärjestöt ole sentään opiskelija- tai eläkeläisjärjestöjä, vaikka näiden avulla jäsenluvut saadaankin näyttämään paremmilta.