Kotimaa

Uutissuomalainen: Valtaosa kannattaa maksutonta ammattikoulua ja lukiota

Uutissuomalainen: Valtaosa kannattaa maksutonta ammattikoulua ja lukiota

9.1. 6:19

Koulutus Toisen asteen koulutus itsessään on Suomessa pääosin maksutonta.

Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta on sitä mieltä, että toisen asteen koulutuksen tulisi olla kokonaan maksutonta, käy ilmi Uutissuomalaisen teettämästä gallupista.



Tietoykkösen toteuttamassa gallupissa kysyttiin, pitäisikö toisen asteen koulutuksen aidosti olla maksutonta. 65 prosenttia vastasi kyllä ja 28 prosenttia ei.



Toisen asteen koulutus itsessään on Suomessa pääosin maksutonta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksesta voidaan periä maksua. Opiskeluvälineet ja oppikirjat voivat kuitenkin maksaa jopa useamman tuhat euroa opiskeluiden aikana.



Kyselyyn osallistui joulukuussa tuhat suomalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.