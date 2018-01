Kotimaa

Lännen Media: Joka viides työntekijä kokenut seksuaalista häirintää Puolustusvoimissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Puolustusvoimat

Lähes joka viides Puolustusvoimien työntekijä on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi työssään, kertoo Lännen Media. Tieto on peräisin Puolustusvoimien henkilökunnan verkkokyselystä.Vastaajista 17 prosenttia kertoi kokeneensa häirintää työssään joko säännöllisesti, joskus tai kerran. Häirinnällä kyselyssä tarkoitettiin esimerkiksi sopimatonta puhetta tai ei-toivottua koskettelua.Puolustusvoimien mukaan sopimattomien puheiden ottaminen osaksi häirintää selittää korkeahkoa lukua.Kyselystä paljastui myös, etteivät kaikki tiedä seksuaalisesta häirinnästä. Peräti 6,4 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi, ettei välttämättä tunnista seksuaalista häirintää.on jatkanut häirintäaiheen parissa toisella verkkokyselyllä. Siinä työntekijöiltä kysyttiin, kenen vastuulla on puuttua häirintään. Valtaosa, 90 prosenttia, piti puuttumista jokaisen velvollisuutena.Ensimmäiseen kyselyyn vastasi runsaat 700 Puolustusvoimien työntekijää, toiseen reilut 800 henkilöä. Kyselyt tehtiin sisäiseen viestintään tarkoitetussa verkkopalvelussa. Puolustusvoimat korostaa, että kyselyt eivät ole kattavia tutkimuksia, vaan lähinnä suuntaa antavia gallup-kyselyitä.Puolustusvoimissa työskentelee yhteensä noin 12 000 työntekijää. Heistä noin 2 600 on naisia. Kyselyssä ei haarukoitu vastaajien sukupuolijakaumaa.