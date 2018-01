Kotimaa

THL:n sivuille ilmestyi teksti rokotteista – lääkärit ympäri Suomen älähtivät

ilmestyi kesäkuussa teksti, joka saa sairaanhoitopiireissä infektiolääkäreitä ja kuntien lääkäreitä takajaloilleen eri puolilla Suomea.Kirjoituksen mukaan 65 vuotta täyttäneiden pneumokokkirokottamisella saatava terveyshyöty jää vähäiseksi: rokotusten kustannukset ovat korkeat verrattuna rokotteesta saatavaan hyötyun.IS:n tietojen mukaan 14 sairaanhoitopiiriä on tehnyt esityksen tekstin poistamiseksi THL:n sivuilta. Lääkärit pitävät käsittämättömänä, että terveysviranomainen antaa vähättelevää ja heidän mukaansa ristiriitaista tietoa rokotteen hyödyistä.HUS:in infektiolääkärin Eeva Ruotsalaisen mukaan sairaanhoitopiireissä infektiolääkärit suosittelevat ja puhuvat ikääntyneiden pneumokokkirokotteiden puolesta. Rokotetta toivotaan kansalliseen rokotusohjelmaan 65 vuotta täyttäneille.– On hämmentävää, että THL:n sivuilla otetaan rokotteeseen tällainen kanta ilman perusteellista kustannushyötyarviota, ja siten pneumokokkirokotteen yhteiskunnallinen hyöty tulee aliarvioiduksi.Tutkija Heini Salo THL:ltä kiistää, että laitoksen kritiikki 65 vuotta täyttäneiden perusterveiden pneumokokkirokotuksille olisi ristiriidassa rokotesuositusten osalta.– THL suosittelee pneumokokkirokotuksia lääketieteellisille riskiryhmille.YlilääkäriTHL:ltä sanoo, että kriittinen suhtautuminen 65 vuotta täyttäneiden pneumokokkirokotteisiin perustuu taloudelliseen arviointiin.– THL on tehnyt omat laskelmansa ja päätynyt siihen, että saavutettu terveyshyöty ei ole kohtuullinen kustannuksiltaan.

Suomessa sadat ihmiset sairastuvat vuosittain hengenvaaralliseen tautiin, joka olisi asiantuntijoiden mukaan estettävissä 13-valenttisella rokotteella. Miten tieto on ohjannut THL:n suhtautumista?





– Kyllä se näin on, että jos annetaan rokote, jonka tehokirjo on laajempi, siitä voi periaatteessa odottaa enemmän terveyshyötyä, Nohynek sanoo.Ruotsissa hetki sitten julkaistu tutkimus osoittaa Nohynekin mukaan sen, ettei 13-valenttisilla rokotteilla ole saatu merkittävää hyötyä verrattuna 10-valenttiseen lasten rokotusohjelmassa.– Ruotsissa eri läänit ovat valinneet eri pneumokokkirokotteet lasten ohjelmaan. Uusi tutkimus osoittaa, ettei vaikuttavuudessa ole merkitsevästi eroa.