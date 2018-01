Lääkärit: Lapset ja vanhukset sairastuvat turhaan hengenvaarallisiin tauteihin – miksi rokotetta ei vaihdeta parempaan?

Kotimaa

Lääkärit: Lapset ja vanhukset sairastuvat turhaan hengenvaarallisiin tauteihin – miksi rokotetta ei vaihdeta p

Sadat vakavat sairaudet voisi ehkäistä vuositasolla.

”Myös vanhemmat säästyisivät”

Vesikari: 65-vuotiaiden rokottaminen merkittävämpää

”Yhdellä eurolla saadaan takaisin noin 6–8 euroa”