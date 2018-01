Kotimaa

Henkilöauton ja raskaan liikenteen kolari valtatie 2:lla – liikenne pahoissa vaikeuksissa

Satakunnan pelastuslaitos sai aamulla kello 7.40 hälytyksen Kokemäelle. Valtatie 2:lla oli sattunut raskaan liikenteen ja henkilöauton onnettomuus.Valtatie 2 kulkee Vihdin Palojärveltä Forssan kautta Porin Mäntyluotoon. Onnettomuuspaikka on Sonnilantien risteyksestä jonkin verran Huittisiin päin.Valtatie 2 on nyt suljettu kokonaan pelastus- ja raivaustöiden ajaksi ja liikenne ohjataan kiertotietä. Raivaustöiden uskotaan kestävän useita tunteja.Vilkkaasti liikennöidyn tien liikenne on pahoissa vaikeuksissa onnettomuuden takia.