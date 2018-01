Kotimaa

Sokos Hotel Tahkovuoren keittiössä tulipalo – 54 asiakasta evakuoitiin kylpylään

Ylläolevalla Ilta-Sanomien lukijan kuvaamalla videolla hälytysajoneuvoja saapumassa hotellin pihaan.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY