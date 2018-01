Kotimaa

Yksi ihminen kuoli henkilöauton ja pakettiauton nokkakolarissa Jyväskylässä, Nelostie poikki

Pelastuslaitoksen mukaan autoissa oli yhteensä kolme ihmistä.

Yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja pakettiauton nokkakolarissa Nelostiellä Jyväskylässä, kertoo poliisi. Autoissa oli kaksi muutakin ihmistä, jotka ovat loukkaantuneet törmäyksessä.



Turma sattui Nelostiellä noin kolme kilometriä Vaajakosken ABC-huoltoasemalta etelään päin.



Tie on täysin poikki, mutta käytössä on kiertotie.