Aku-myrsky riehuu, tuulet rannikolla yöllä jopa 32,8 m/s – tuhannet kodit ilman sähköjä

Rannikkoalueilla tuulenpuuskat ovat ylittäneet 30 m/s, Kaskisissa mitattu 32,8 m/s. Sisämaassa tuuli on selvästi heikompaa. pic.twitter.com/A0hdTEKBu4https://t.co/A0hdTEKBu4 — Foreca Suomi (@forecasuomi) 7. tammikuuta 2018 https://twitter.com/forecasuomi/status/950070298354900992?ref_src=twsrc%5Etfw

Myrsky liikkuu kohti pääkaupunkia

#Akuhttps://twitter.com/hashtag/Aku?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw-myrskyn tilanne nyt puolilta öin: puuskat jo heikkenemässä Pohjanmaan rannikolla, Satakunnassa vielä kovia puuskia ja puuskat vielä voimistumassa Varsinais-Suomi, Uusimaa sekä paikoin Häme/Pirkanmaa alueella. #myrksyhttps://twitter.com/hashtag/myrksy?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #akumyrskyhttps://twitter.com/hashtag/akumyrsky?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/RcQPx079nEhttps://t.co/RcQPx079nE — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 7. tammikuuta 2018 https://twitter.com/meteorologit/status/950124948256952321?ref_src=twsrc%5Etfw

Katso otsikon alla olevalta animaatiovideolta, miten talvimyrsky saapuu Suomeen.

Sähkökatkoja länsirannikolla